وفاة ممرضة متأثرة باصابتها بكورونا في سمالوط

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، وفاة الممرضة شروق محمد، بمستشفى سمالوط المركزي نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، وتعافي 6 مصابين بمستشفى عزل ملوي، ومستشفى مطاي تسجل لأول مرة منذ تخصيصها كمستشفى للعزل، صفر من بين 14 مستشفى تم تخصيصها لاستقبال حالات الاشتباه لمصابي فيروس كورونا، حيث لم تسجل مستشفى مطاي المركزي أي حالات إصابة بالفيروس أمس.

وأعلنت وفاة الممرضة التي لم يمضِ على تعيينها أكثر من 20 يومًا فقط، ولكنها تركت وصية ورسالة للجميع في أخر بوست لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، حيث أوصت فيه عدم نشر صورها، بعد وفاتها، وأنها تشعر بأن العمر قريب.

من جانبها عمت الفرحة بمستشفى مطاي المركزي، حيث لم تسجل أية إصابات مساء أمس الجمعة، بالفيروس، لاسيما أنها الوحيدة بين 14 مستشفى تم تخصيصها لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة، والتي وفقت لعلاج حالات مسنة، بينهم 107 سنين، و74، وأن التوفيق من عند الله.

كما أعلنت مستشفى عزل ملوي تعافي 6 مصابين، وعودتهم إلى منازلهم، بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية.

وكانت محافظة المنيا أعلنت عن تخصيص 14 مستشفى لاستقبال حالات المرضى المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مستشفى عزل ملوي، وذلك ضمن 320 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيصها لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بجميع المستشفيات، موجهًا باستمرار تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.