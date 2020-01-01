قادة الاتحاد الأوروبي يضغطون من أجل حزمة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو

يقترب اليوم السبت، قادة الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل لليوم الثاني، من التوصل إلى اتفاق من أجل حزمة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو (860 مليار دولار) بعد أن أشارت الحكومة الهولندية إلى دعم الاتجاه الذى تسير فيه المفاوضات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال مسؤول هولندي مطلع على المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، إن اقتراحا جديدا تم كشف النقاب عنه اليوم السبت، ومن شأن الاقتراح أن يبقي على الحجم الإجمالي للصندوق كما هو مع تقليل المبلغ الموزع كمنح بمقدار 50 مليار يورو، وهي خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح بحسب المسؤول.

وستشهد الخطة الجديدة دفع 450 مليار يورو كمنح وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إنها تحوز على دعم كبير بين المسؤولين.

وقال المستشار النمساوي زباستيان كورتس للصحفيين في بروكسل اليوم، "إن الأمور تسير على ما يرام، وتسير في الاتجاه الصحيح. بالطبع إنها معركة غير محسومة ومفاوضات مكثفة كما كان متوقعا".