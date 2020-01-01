رئيس كتلة «الدستوري الحر التونسي»: الغنوشي يتستر على دعاة العنف ويهدد ثوابت الدولة

أكدت عبير موسى، رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، أن تونس تواجه الآن أزمات خطيرة واعتداءات دستورية من قبل راشد الغنوشي رئيس البرلمان وتنظيم الإخوان على ثوابت الدولة التونسية التي أسسها المناضلين الأوائل من رجال تونس، موضحة أن الاعتصام الذي تنظمه داخل البرلمان لوقف تمدد الغنوشي ووقف المخاطر الخطيرة التي تتعرض لها البلاد.

وأضافت عبير موسى، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد على خير، عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنه «تبين بالواقع أن راشد الغنوشي ورئيس ديوانه يتسترون على دعاة العنف، فضلًا عن رغبتهم في أن يتغلغل أصحاب العلاقات التنظيمية المشبوهة في مرافق الدولة».

وأفادت النائبة التونسية، بأن «راشد الغنوشي يتستر على الإرهاب ويريد أن يجعل مجلس النواب مرتعا للتنظيمات الإرهابية»، مضيفة: «ندخل اليوم ثالث في الاعتصام ومستمرون في الاعتصام داخل البرلمان التونسي لحين إقالة الغنوشي، ونتعرض لمخطط خطير وتحركاته في المنطقة».