أمين عام الأمم المتحدة يحذر من أن عدم المساواة تدفع العالم لـ«مرحلة الانهيار»

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، من أن العالم بات عند "مرحلة الانهيار" ودعا إلى نموذج جديد للحوكمة العالمية للتصدي لعدم المساواة المستشرية جراء جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال جوتيريش، خلال إلقاء محاضرة نيلسون مانديلا السنوية عبر الإنترنت، إن الجائحة "أشبه بالأشعة السينية حيث كشفت الصدوع في الهيكل الهش للمجتمعات التي أنشأناها".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "عدم المساواة تفضح المغالطات والأكاذيب في كل مكان: أكذوبة أن الأسواق الحرة يمكنها أن توفر رعاية صحية للجميع، وأكذوبة أن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر ليست عملا ووهم أننا نعيش في عصر ما بعد العنصرية وأسطورة أننا جميعا في نفس المركب".

واستعرض المحركات الرئيسية لعدم المساواة بما في ذلك العنصرية الممنهجة والإرث الاستعماري والنظام الأبوي والفجوات في الحصول على التكنولوجيا وعدم المساواة في الحوكمة العالمية.

وقال جوتيريش إن الاستجابة للجائحة "يجب أن تكون قائمة على عقد اجتماعي جيد واتفاق عالمي جديد يوفر فرصا متساوية للجميع ويحترم حقوق وحريات الجميع".