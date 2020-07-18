 ألمانيا: سائق قطار ينقذ امرأة من الدهس في اللحظة الأخيرة - بوابة الشروق
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ألمانيا: سائق قطار ينقذ امرأة من الدهس في اللحظة الأخيرة

فيلهلمسهافن (ألمانيا) - د ب أ:
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 2:47 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 2:47 م

تمكن سائق قطار من إنقاذ امرأة مخمورة من الدهس على قضبان السكك الحديدية في ألمانيا في اللحظة الأخيرة.

 

وذكرت الشرطة أن المرأة كانت تجلس على قضبان السكك الحديدية في ساعة مبكرة صباح اليوم عندما اقترب القطار منها، ولاحظها السائق، فقام باستخدام آلية الكبح السريع للقطار.

 

وحاولت المرأة، 24 عاما، القيام من على القضبان لإنقاذ نفسها، إلا أنها لم تتمكن من ذلك في الوقت المناسب، حيث لامستها عربة القاطرة، ما أدى إلى سقوطها على الأرض، إلا أنها تمكنت من الوقوف ثانية على قدميها.

 

وقام سائق القطار بحمل المرأة على متن القطار، وتولت فرق الإسعاف بعد ذلك العناية بها ونقلها إلى المستشفى.

 


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