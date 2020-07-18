قرر محافظ القاهرة خالد عبد العال، تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار رقم 15 (شارع الموسكي مع شارع الشواذلية) بحي الموسكي من الحريق الذي نشب به.

ووجه المحافظ، بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد الحريق دون إصابات أو وفيات.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت اليوم السبت بلاغا بنشوب حريق بمحل مستحضرات تجميل بالدور الأرضي في عقار مكون من دور أرضي و3 طوابق الأول والثاني عبارة عن محلات، وأفاد البلاغ بامتداد الحريق إلى الدورين الأول والثاني.

وعلى الفور تم الدفع ب8 سيارات إطفاء للموقع، تمكنت من السيطرة على الحريق دون مصابين أو وفيات.