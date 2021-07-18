علق الإعلامي خالد الغندور على تتويج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وكتب خالد الغندور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك”: أنا عندي أصحاب أهلاوية كثير ومنهم عشرة عمر و من هنا بقول مبروك ليهم".

وتابع خالد الغندور:" إن شاء الله نتقابل الموسم القادم و كل سنة وأنتم طببين عيد أضحي مبارك علي الجميع ".

وتُوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية تواليًا والعاشرة في تاريخه، بفوزه على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية سجلها كلا من محمد شريف، ومحمد مجدي قفشة، وعمرو السولية.