وزير المالية الألماني يتعهد بتقديم مساعدات فورية بعد كارثة الفيضانات غرب ألمانيا

تعهد وزير المالية الألماني أولاف شولتس بتقديم مساعدات فورية بعد كارثة الفيضانات التي شهدتها مناطق كثيرة غرب ألمانيا.

وقال شولتس، الذي يشغل منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمرشح لخلافتها في تولي المستشارية، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "هناك حاجة لحشد قوة وطني".

وأضاف أنه يعتزم طرح شيئين للنقاش في مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم.

وقال: "أولا: مساعدة فورية، فهناك حاجة لأكثر من 300 مليون يورو لذلك في ظل الفيضان الأخير.. ثانيا: يتعين علينا توفير الأساس لبرنامج إعادة إعمار، كي يمكن إصلاح المنازل والشوارع والجسور المدمرة بأقصى سرعة ممكنة. ويتعلق الأمر بمليارات اليورو".

وبحسب تصريحات شولتس، من المقرر تحقيق ذلك سريعا، وتابع: "لابد أن تذهب أولى المساعدات الفورية للمنكوبين خلال شهر يوليو الجاري.. مساعدات إعادة البناء بحاجة لمزيد من الوقت، ولكن لابد أن يقوم كل شيء هذا العام".

وأضاف شولتس، وهو رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم، أنه لابد من دفع المساعدات المقدمة من الحكومة الاتحادية عن طريق الحكومتين المحليتين لولايتي راينلاند-بفالتس وشمال الراين-فيستفاليا المتضررتين من الفيضان، موضحا أنه يمكن البت محليا على أفضل وجه بشأن الأطراف التي بحاجة للدعم على الفور.

وتابع وزير المالية الاتحادي: "من خسر متجره أو منزله، لا يمكنه تحمل الخسائر وحده.. يتعين علينا التكاتف حاليا بصفتنا بلدا واحدا ومساعدة ضحايا الفيضان سريعا وبشكل غير بيروقراطي".

وكانت المستشارة الألمانية تعهدت بتقديم دعم بالفعل للمنكوبين إثر الفيضان يوم الخميس الماضي.