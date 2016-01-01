البترول: توصيل الغاز الطبيعي إلى 59 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مبادرة «حياة كريمة» تمثل نقلة نوعية في التيسير على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي أحد المرافق الهامة التي تدخل قرى المبادرة على مراحل.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الوزارة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 1413 قرية، لافتًا إلى الانتهاء من توصيل الغاز إلى 59 قرية.

وأشار إلى أن العمل جارٍ في 17 قرية أخرى، معلنًا عن دخول الغاز الطبيعي إلى الـ1337 قرية المتبقية بمجرد تنفيذ أعمال الصرف الصحي، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ولفت متحدث البترول، إلى أن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى «حياة كريمة» تصل إلى أكثر من 16 مليار جنيه، مؤكدًا أن القطاع قادر على المساهمة بشكل إيجابي ضمن المبادرة وتنفيذها لتكريم المواطن المصري والحفاظ على كرامته.

وشدد على أهمية شعور المواطن بالثروات التي حبا الله بها مصر وفي مقدمتها الغاز الطبيعي، متابعًا أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وضع خطة زمنية لتوصيل الغاز الطبيعي ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وذكر أن «الملا» وجه بالاستمرار في المتابعة لتنفيذ الخطة والبرنامج في التوقيتات المحددة، قائلًا إن الوزارة لديها من الكوادر المؤهلة لتوصيل الغاز الطبيعي في أقرب وقت ممكن.