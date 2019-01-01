الرئيس يعقد لقاءات مع كبار المسئولين الألمان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية



وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس إلى مدينة برلين الألمانية، فى زيارة رسمية لمدة يومين للمشاركة فى فعاليات «حوار بيترسبرج للمناخ» المقرر انطلاقه اليوم الإثنين وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن «حوار بيترسبرج» يعد أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، حيث تأتى دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تقديرا للدور الحيوى الذى تقوم به مصر بقيادة السيد الرئيس فى إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تشهد زيارة برلين لقاء الرئيس مع عدد من المسئولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار الألمانى «أولاف شولتز»، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، فى إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أكد سفير مصر لدى ألمانيا خالد جلال، الأهمية الكبرى للزيارة التى يقوم بها الرئيس السيسى لألمانيا لما سيكون لها من أثر كبير فى الدفع قدما بمسيرة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وعلاقاتهما الثنائية المتميزة وأيضا لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن هذه الزيارة هى الأولى للرئيس السيسى فى ظل الحكومة الألمانية الجديدة التى تم انتخابها فى ديسمبر 2021، والتى تعد حكومة غير مسبوقة، حيث تتكون من ثلاثة أحزاب.

وقال فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ــ إن ألمانيا شريك وثيق لمصر فى مجالات كثيرة ومتعددة ومتشعبة تكاد تغطى كافة أوجه ومجالات التعاون، موضحا أن التعاون التجارى بين البلدين يبلغ 6 مليارات يورو سنويا استيرادا أو تصديرا، بالإضافة لوجود ثلاثة آلاف شركة ألمانية سواء عاملة فى مصر بالفعل أو لها أفرع فيها أو مكاتب تمثيل.