جامعة الوادي الجديد تستقبل وفد الجامعة الأمريكية لإنشاء مركز للتطوير المهني

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أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، عن استقبال وفد الجامعة الأمريكية برئاسة الدكتورة مها فخري المدير التنفيذي لمراكز التطوير المهني، ومينا يوسف مدير مشروع المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعات المنيا وبني سويف وأسيوط والوادي الجديد؛ لبحث إنشاء مركز للتطوير المهني والتخطيط الوظيفي للطلاب لتنمية مهاراتهم في تخطيط مسارهم المهني، وإعدادهم مهاريا لخوض غمار سوق العمل، والتنسيق مع مجتمع الشركات والأعمال لتوفير فرص تدريبيةومهنية لهم.

وقال طنطاوي، إن إنشاء مركز يهدف نحو الوصول إلى رواد الأعمال وبناء بيئة إيجابية تدعمهم وتنمي قدراتهم وتحسن قدراتهم.

وأشار إلى توقيع بروتوكول التعاون مع الجامعة الأمريكية والذي بموجبه تم الاتفاق على إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الوادي الجديد بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.