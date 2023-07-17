يرى سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن كريم نيدفيد سيفيد طريقة لعب مارسيل كولر مع الأهلي، وكذلك إمام عاشور الصفقة الجديدة، خصوصا أنه يلعب بـ 3 لاعبين في خط الوسط، مشيرا إلى أنه محمد أشرف لاعب جيد أيضا في الجبهة اليسرى.

وقال معوض في تصريحات تليفزيونية: "محمد شكري أيضا سيكون بديلا جيدًا لـ علي معلول حال إعادته من سيراميكا كليوباترا، وهو لاعب جيد جدًا، لكن اللعب في الأهلي مختلف عن الفرق الأخرى".

وأضاف: سوزا مهاجم جونبك الكوري، أتمنى أن يكون موفقا ومناسبا لطريقة لعب الأهلي، وطالما كولر قام باختياره، إذا فأنه يرى الأنسب لطريقته مع الفريق الأحمر".

وأكمل: "لم أكن متحمسًا لإعارة قندوسي لأي نادٍ، لكن مع التعاقد مع إمام واستعادة نيدفيد، فمن الصعب بقاء لاعب أجنبي في الوسط، خصوصا مع الاتجاه نحو ضم لاعب جناح مثل رضا سليم".

وزاد: "قندوسي لا يدافع بشكل جيد عكس لاعبين آخرين في وسط الملعب، ولكن أفشة بدأ يدافع بشكل جيد في المباريات ولذلك أصبح يشارك مع كولر بشكل أساسي".

وحول تراجع مستوى محمد صبحي حارس الزمالك، علق معوض قائلا: "صبحي قدم مستوى سيئا خلال مواجهتي فيوتشر والأهلي وفاركو، ولكنه حارس مميز ولابد من دعمه ومساندته، خصوصا في ظل وجود أزمة مؤخرا مع محمد عواد والذي أصبح مصيره غامضا، مشكلة نادي الزمالك دائمًا هي افتعال الأزمات مع حراس المرمى بمجرد ظهور حارس بشكل جيد، مثلما حدث مع ابوجبل سابقا".