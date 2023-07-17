قال محمد عمر المدير الرياضي السابق لنادي الاتحاد السكندري، إن الأمور كانت تسير بشكل طيب في زعيم الثغر وكانت النتائج طيبة، حتى إعلان محمد مصيلحي استقالته من رئاسة النادي، وكذلك تهديدات زوران بالرحيل في منتصف الموسم.

وأضاف عمر في تصريحات تليفزيونية: "حدث في هذا الوقت هزة داخل الفريق، وأصبح لاعبي الفريق في حالة توهان، وعلاقتي بـ زوران مانولوفيتش كانت جيدة وكانت من ضمن المؤيدين للتعاقد معه، لكن في النهاية حدث شرخ بين النادي والمدرب لذلك جاء قرار رحيله".

وتابع: "لم أقم باختيار اللاعبين للانضمام لنادي الاتحاد السكندري، كان هناك آلية لاختيار الصفقات الجديدة، وكان يشاهد بعض الفيديوهات، كما أنه حال عدم توافرها كنت أقول له إمكانيات اللاعبين ومدى قدرتهم على العطاء".

وواصل: "عقدي مع نادي الاتحاد انتهى رسميا مع نهاية لقاء الإسماعيلي، ولا يوجد أي قرار بإقالتي، وعلاقتي جيدة مع مصيلحي، وكان بالإمكان تحقيق نتائج أفضل، وكنا قريبين من التأهل لنهائي كأس الرابطة".

وأكمل: "الاتحاد كان لديه سكوادا جيدا، ومعظم الفرق كانت قريبة في المستويات، وكان بإمكان الفريق الوصول لمركز أفضل في جدول الدوري".

وأتم: "وصلنا لاتفاقات من أجل عدة صفقات جديدة، وسوف نضم لاعبين أجانب فوق السن، وتحت السن أيضًا، لدينا لاعبون أجانب ومتاح لنا صفقة، وسوف نضم لاعبين تحت السن أيضا من أجل تدعيم المراكز الشاغرة ولا يوجد خوف على نادي الاتحاد".