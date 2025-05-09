قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المادة الخامسة في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، تعبر عن وجهة نظر الحكومة التي تُحترم، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت منذ البداية موافقتها على أي تعديلات يراها البرلمان.

وطمأن خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» المستأجرين قائلا: «مفيش حد هيطرد من المسكن، لا الدولة ولا الرئيس أو أي حد يقبل إن حد يطرد ويقعد في خيمة في الشارع، مش هيحصل نهائيا».

وشدد على توفر الإرادة السياسية لحل المشكلة دون التسبب في مشاكل للناس وتحقيق العدالة، موضحا أن المادة الخامسة مرتبطة بالمادة السابعة في المشروع، التي تنص على «أولوية الحصول على وحدات سكنية بالإيجار أو التمليك».

وأكد أن «الحكومة مسئولة عن تدبير مسكن لمن يستحق من محدودي الدخل»، مشيرا إلى اعتراض الأغلبية على كلمة «أولوية» الواردة في المادة السابعة، موضحا أنها «مطاطة» ولا تعني إلزاما؛ في حين أن الدستور يلزم الدولة بتوفير المسكن.

وأوضح أن «البرلمان سيلجأ إلى النص الدستوري بالإلزام على الحكومة أنها تعطي سكنا بديلا»، منوها أن ما يطرحه هو «مجرد مناقشات وأفكار ولا تعبر عن رأيه الشخصي المحايد»، وإنما ينقل ما يدار في النقاشات.