رامي رضوان لـ سموتريتش: أرضنا بحضننا ومش هتلحق تشم تراب سيناء

قال الإعلامي رامي رضوان عن المحاولات المستمرة من الجانب الإسرائيلي للتشكيك في الهزيمة التي تلقتها إسرائيل خلال حرب أكتوبر 1973: “أرضنا في حضننا، ورجعنا لهم ناسهم بالبيجامات الكاستور، فيه إيه أكتر من كده؟”، مشددًا على أن مصر لجأت إلى السلام وهي منتصرة ورافعـة رأسها، بعدما استعادت أرضها.

وأشار "رضوان" عبر برنامجه "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أمس الأربعاء، إلى أن الأسطورة التي كانت تُصدّر آنذاك بشأن أن الجيش الإسرائيلي “لا يُقهر” تم إسقاطها بالفعل خلال الحرب، قائلًا: “إحنا انتصرنا وأنتم انهزمتم شر هزيمة”.

وأضاف أن اقتراب الانتخابات في إسرائيل يدفع البعض إلى توظيف ملف حرب أكتوبر لتحقيق مكاسب سياسية في الداخل الإسرائيلي، مستشهدًا بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي قال فيها إنه “لن تكون هناك سيناء إذا أقدمت مصر على مهاجمة إسرائيل”،

واصفًا هذه التصريحات بأنها “عبثية”، قائلًا: “هو لو ده حصل هو مش هيلحق يشم تراب سيناء، ثانيًا هما مرعوبين من خط قطر بنعمله في سيناء".

وأكد أن تلك الأهداف السياسية لدى إسرائيل تستدعي موقفًا مصريًا واضحًا، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر في الرفض المصري القاطع لزج سيناء في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، واعتبار ما صدر عنه محاولة مكشوفة لاستخدام لهجة تصعيدية لتحقيق أهداف انتخابية.

وصرح مصدر مطلع بأن التهديدات الجوفاء التي رددها وزير المالية الإسرائيلي تتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الـ53 لنصر أكتوبر المجيد، وهو ما تنتفي معه الحاجة لأية تأكيدات بشان قدرة مصر على حماية أراضيها وحفظ استقلالها في مواجهة اية أخطار.

وجاءت التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، ردًا على استفسار حول التصريحات التي صدرت على مدار اليومين الماضيين من قبل وزير المالية الإسرائيلي، وأكد المصدر أن مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي.