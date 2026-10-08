وزير المالية يلتقي وزير الخزانة والمالية التركي في إسطنبول

كجوك: نتطلع إلى زيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات.. لتطوير السياسات المالية المحفزة للتنمية بالبلدين

حريصون على تحقيق التكامل الاقتصادي بتعزيز حركة التجارة والنقل والربط اللوجيستي بين البلدين



أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلعه إلى زيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات مع تركيا؛ لتطوير السياسات المالية المحفزة للتنمية بالبلدين، موضحًا الحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي بتعزيز حركة التجارة والنقل والربط اللوجيستي بين البلدين، وفق بيان الوزارة اليوم.

وأضاف كجوك، في لقائه مع محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي على هامش مشاركتهما بمنتدى إسطنبول الاقتصادي، أنه يجري العمل على تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والتطوير الجمركي والضريبي والتعاقدات العامة، لافتًا إلى تعزيز التعاون المشترك؛ لبناء القدرات البشرية والتطوير المؤسسي ببرامج تدريبية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وأشار كجوك، إلى الاستفادة من التجربة التركية فى تيسير وتبسيط الإجراءات الداعمة لتنافسية منظومة التصدير؛ بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ للأسواق العالمية.