فريق «سجن النسا» يحتفل بعيد ميلاد جنى عطوة على مسرح السلام

احتفل فريق العرض المسرحي سجن النسا بعيد ميلاد إحدى بطلاته، الفنانة جنى عطوة، مساء أمس الخميس، وذلك على خشبة مسرح السلام.

وفوجئت جنى باحتفال زملائها بها على خشبة المسرح، عقب صعود الفنان محسن منصور، مدير فرقة المسرح الحديث، لتحية الجمهور، كما استُكمل الاحتفال في القاعة الخارجية للمسرح وسط أجواء ودية.

مسرحية سجن النسا من رؤية وإخراج يوسف مراد منير، وتستند إلى رائعة الكاتبة الكبيرة فتحية العسال، والعرض من إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، وتقدمه فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور.

يشارك في بطولة العرض نخبة من فناني المسرح المصري، من بينهم: هايدي عبد الخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، هنادي عبد الخالق، آية أبو زيد، راندا جمال، صافي فهمي، ليلى مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، إيريني مجدي، ولاء الجندي، وتشارك الفنانة هبة سليمان بالبطولة الغنائية.

ويضم الفريق الفني: محمد عزت (ألحان)، محمود الحسيني "كاجو" (إضاءة)، أحمد الشريف (أشعار)، سارة شكري (أزياء)، محمود صلاح "بيرو" (ديكور)، محمد بيلا (استعراضات)، جون رؤوف (تصميم دعاية)، محمد عبد الحميد (تنفيذ ديكور وأزياء)، منى مهدي (مخرج منفذ)، وهيئة الإخراج: محمد عاشور، أحمد فتحي الجندي، محمود جاد، نيرة خليل، يوسف حسن، نانو مرسي.