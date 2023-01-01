وزير دفاع الاحتلال لجنود الاحتياط الرافضين للخدمة: نحتاجكم لحماية إسرائيل

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، جنود الاحتياط الذين قرروا رفض الخدمة العسكرية، احتجاجًا على خطة التعديلات القضائية إلى العدول عن قرارهم، مشددًا على أنه بحاجة إليهم لحماية إسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات لجالانت خلال فعالية عسكرية، على خلفية إتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية بين جنود الاحتياط، اعتراضا على الخطة الحكومية لغل يد القضاء، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وقال جالانت: «كوزير دفاع إسرائيل، أحتاج لكل جنود الجيش الإسرائيلي، لكل جنود الشاباك (جهاز الأمن العام)، لكل الموساد، لكل الجنود في هذه الأجهزة حتى أنجح في مهمة الدفاع عن إسرائيل».

وأضاف: «يسمح لنا بالاختلاف، ويسمح لنا بالنقاش والجدال، ويسمح لنا بالتظاهر، ولكن لا يُسمح لنا باسم رأي سياسي أو بآخر بالإضرار بالجيش الإسرائيلي».

وتابع: «لا وجود لنا دون الجيش الإسرائيلي.. الجيش هو أداة الحماية التي تمنح الحياة لإسرائيل.. يجب أن نحافظ عليه موحداً ولا نسمح بالتصريحات المتطرفة التي تضره من أي جانب، وأن نتركه وقادته وجنوده خارج أي خلاف».

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي، إن من يدعون إلى رفض الخدمة العسكرية يضرون بالجيش والأمن.

وقال هاليفي في كلمة له خلال اجتماع للجنة الأمن والخارجية في الكنيست: «عملنا الضروري هو الحفاظ على الكفاءة والتماسك. من يدعو إلى عدم الخدمة في الجيش الإسرائيلي يضر بالجيش والأمن».

وأمس الاثنين، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، من تزايد رقعة رفض الخدمة العسكرية، على خلفية استمرار الحكومة في سن تشريعات تغل يد القضاء، معتبرا أن رفض الخدمة يعرض مواطني إسرائيل للخطر.

وقال نتنياهو، إن رفض الخدمة العسكرية مخالف للديمقراطية ويعرض بشكل مباشر الإسرائيليين للخطر.