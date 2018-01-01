حماية المستهلك في بني سويف: تحرير محاضر لمنشآت طبية خاصة لوجود مخالفات

أجرت لجنة حماية المستهلك، تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، جولة على الأسواق والمحال وأماكن تداول السلع بمدينة بني سويف؛ للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بإعلان الأسعار ومواجهة الغش التجاري، بحضور الأستاذ فواز رجب نائب رئيس المدينة، والدكتور أحمد عبدالعظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، والدكتور سامي الدهشوري الطب البيطري، ومسئولي التموين وفرع جهاز حماية المستهلك.

واطمأن السكرتير العام المساعد، خلال زيارته لبعض الهابيرات والمحال، على توافر السلع خاصة الأساسية، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين.

وكشف عن تحرير 25 محضرا لمخالفات متنوعة منها عدم وجود شهادة صحية وتدني مستوى النظافة، وعدم إعلان الأسعار، وإصدار فواتير، والتحفظ على أكثر من 800 كجم لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأشار إلى تحرير محاضر لمنشآت طبية خاصة لوجود مخالفات، والتي شملت مستشفى نساء وتوليد، ومركز طبي خاص لوجود أدوية مهربة وأخرى منتهية الصلاحية، ومركز علاج طبيعي يدار دون ترخيص وبه أدوية مهربة.