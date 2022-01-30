 بنجلاديش تعتزم شراء الغاز الطبيعي المسال من ماليزيا - بوابة الشروق
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بنجلاديش تعتزم شراء الغاز الطبيعي المسال من ماليزيا

دكا (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 18 يوليه 2023 - 2:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يوليه 2023 - 2:16 م

تعتزم حكومة بنجلاديش شراء الغاز الطبيعي المسال من شركة بيرينتس اكال في كوالالمبور وفقا لاتفاق لمدة 15 عاما، بحسب ما قاله تاج الإسلام ماجومدر المدير العام لشركة بيتروبانجلا للغاز الطبيعي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيرنتس سوف تمد بيتروبانجلا بنحو مليون إلى 1.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.

وأوضح ماجومدر أن الاتفاق سوف يتيح لبنجلاديش الدفع خلال 90 يوما بعد تلقى الشحنة.

وأضاف أن شركة بيتروبانجلا مازالت تجري مباحثات مع الشركة الماليزية بشأن الاسعار وموعد البدء.

وأشار إلى أن شركة بيتروبانجلا حصلت على الموافقة المبدئية من لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الوزراء على هذا الاتفاق.


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