قال الممثل والمخرج المسرحي محمد أبو داود، إن الفنان عادل إمام، طلبه لتجسيد دور الراحل الفنان مصطفي متولي في مسرحية "بودي جارد" بعد وفاة الأخير بشكل مفاجئ، متابعا: "عادل إمام دائما كان بيورطني في الأعمال الفنية"، حسب تعبيره.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة "ONE”، أن التحضير لدور الفنان مصطفى متولي كان صعبا؛ بسبب ضرورة الجاهزية خلال 24 ساعة فقط، موضحًا أنه وافق على الدور من أجل الفنان عادل إمام وروح الفنان القدير مصطفى متولي.

وذكر أنه جمعه بعادل إمام الكثير من الأعمال الفنية، أبرزهم: "مرجان أحمد مرجان، وفيلم "الإرهابي".

وعن كواليس الدور الذي أداه في مرجان أحمد مرجان، أشار إلى رغبة عادل إمام في أن يكون مخرج مسرحية هاملت، متابعًا: «قرات السيناريو ولم أعجب به، وطلبت من عادل إمام أن نرتجل المشهد سويا، على أن أقول بعض المصطلحات الإخراجية المعقدة».

وأوضح أن الفنان عادل إمام يقتنع بارائه وأفكاره، ويحترمه، متابعا: "عادل إمام بيحبني جدًا.. ولكنه كان يستفزني ولو أختلفنا في وجهات النظر كان سهل يمشيني ولكنه محصلش لأنه عارف أني مش بجامل".

وذكر أنه عمل مساعد مخرج مع الفنان الكبير سيد راضي، أثناء إخراج مسرحية للفنان فؤاد المهندس، مستكملا: «فؤاد المهندس دخلته كانت تخض.. ولكن كان بيحبني جدًا.. وكان عنده إصرار إنه يأخذني معاه في فوازير عمو فؤاد، وقال عني أحسن مساعد مخرج تعامل مع سيد راضي، ونصحني بالتمثيل بدلا من الإخراج فقط».

وعن نصيحة فؤاد المهندس، قائلًا: "فؤاد المهندس قالي أنت ممثل موهوب وهتكون زيي ولكن الفرق أنك أحلي مني ولو مثلت هتعمل دور شاب الجان اللايت".