عودة حركة المرور جزئيا على جسر القرم

قال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، إن حركة المرور عادت جزئياً على أحد مسارات جسر القرم في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.



وكتب خوسنولين، عبر قناته على تطبيق "تيليجرام" "عادت حركة المرور للسيارات على جسر القرم في اتجاه عكسي على المسار أقصى اليمين"، وفقا لوكالة رويترز.



ومع هذا، تم تعليق رحلات العبارات في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما ذكرت وكالات روسية نقلاً عن وزارة الطوارئ المدعومة من موسكو في شبه جزيرة القرم.



ودمر انفجار وقع أمس الاثنين، جزءاً من الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.



وقالت موسكو، إن الانفجار كان نتيجة هجوم أوكراني بمركبات بحرية مسيرة.