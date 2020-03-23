مدافع تشيلسي يخضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي

خضع ويسلي فوفانا مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، لجراحة ترميمية في الرباط الصليبي الأمامي.

ويبدأ اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إعادة التأهيل في مركز تدريب تشيلسي "كوبهام" بينما يسافر الفريق إلى الولايات المتحدة في رحلة إعداد للموسم الجديد.

وشارك فوفانا، الذي انضم لتشيلسي قادما من ليستر سيتي في 2022 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، في 15 مباراة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، حيث تعرض لعدة إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا"، أن المشكلة الأخيرة تأتي بعد عامين من تعرض اللاعب لكسر في الساق في مباراة ودية إعدادية مع ليستر سيتي أمام فياريال وهي الإصابة التي غاب بسببها عن جزء كبير من موسم 2021 / 2022.

وسيكون تياجو سيلفا وتريفوه تشالوباه وليفي كولويل وألفي جيلكريست وبشير همفريز، هم الخيارات الوحيدة في مركز قلب الدفاع المتاحة لدى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني، في رحلة الولايات المتحدة، حيث يستعد الفريق لخوض مباراته الأولى في فترة الاعداد للموسم الجديد أمام ريكسهام.