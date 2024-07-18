إقالة نائب وزير الرياضة الأرجنتيني على خلفية الإساءت لمنتخب فرنسا

أقيل نائب وزير الرياضة الأرجنتيني خوليو جارو، على خلفية تصريحاته بضرورة اعتذار الألبيسيليستي عن الأغنيات العنصرية ضد منتخب فرنسا أثناء الاحتفالات بالتتويج ببطولة كوبا أمريكا على حساب كولومبيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئاسة الأرجنتينية عبر حسابه على منصة (إكس) الاجتماعية: "يعلن مكتب الرئاسة أنه لا توجد حكومة بوسعها أن تملي على منتخب الأرجنتين بطل العالم وكوبا أمريكا ما يقول ولا كيف يفكر أو يتصرف، ولا على أي مواطن آخر. لهذا السبب لم يعد خوليو جارو نائبا لوزير الرياضة في الدولة".

كان نائب وزير الرياضة قد انتقد الأغنيات التي رددها عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني أثناء الاحتفالات بالفوز بكوبا أمريكا.

وقال جارو "أعتقد أنه يجدر بقائد المنتخب (ليونيل ميسي) الاعتذار، ونفس الأمر بالنسبة لرئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (كلاوديو تابيا). هذا شيء يضر بنا كثيرا كدولة بعد هذه الإنجازات".

بعدها بساعات أوضح نائب الوزير أن كلماته لم تكن موجهة ضد ميسي، قائد الألبيسيليستي منذ 2011، مؤكدا "لم أقصد مطلقا دعوة ميسي للاعتذار. سيكون ذلك تقليلا من احترام الشخص الذي يشرفنا دوما بكفاءته كشخص ورياضي".