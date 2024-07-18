مقتل 7 أشخاص إثر اندلاع حريق في شقة بمدينة نيس الفرنسية

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اندلع حريق في مبنى سكني بمدينة نيس بجنوب فرنسا، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، حسبما قال عمدة المدينة كريستيان إيستروسي عبر موقع فيسبوك صباح اليوم الخميس.

وكتب إيستروسي أن أحد السكان أصيب بإصابات خطيرة، مضيفا أن المدينة وضعت نظام دعم خلال الأزمات للسكان.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن التحرك السريع لفرق الإنقاذ منع وقوع مزيد من الضحايا.

وذكرت صحيفة نيس-ماتن أن الحريق اندلع نحو الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) في منطقة بضواحي المدينة وامتد إلى الطابق السابع من المبنى.

وتوفيت أسرة بأكملها تضم ثلاثة أطفال /5 أعوام/ و / 7 أعوام/ و /10 أعوام/ في الحريق حسبما قالت الصحيفة. وأضافت أن شخصين قفزا من نافذة هربا من الحريق، وتوفى احدهما.