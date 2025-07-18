 مبعوث ترامب: تقدم محدود من غزة في محادثات وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مبعوث ترامب: تقدم محدود من غزة في محادثات وقف إطلاق النار

وكالات
نشر في: الجمعة 18 يوليه 2025 - 10:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 يوليه 2025 - 10:25 ص

تحدث آدم بوهلر، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشئون الأسرى، عن محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى في "منتدى أسبن الأمني"، قائلاً: "هناك بعض التقدم من جانب غزة".

وزعم بوهلر أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الآن، فسيكون ذلك بسبب تعنت حماس، وفي هذه الحالة ستواصل إسرائيل تحركها"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وسُئل بوهلر عما إذا كان يعتقد أن اتفاقيات إبراهيم ستُوسّع خلال الأشهر الستة المقبلة، فأجاب: "نعم. أعتقد أن السعوديين كانوا واضحين في نهاية ولاية ترامب الأولى، وكذلك خلال إدارة بايدن. أعلم أن ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية روبيو، والرئيس ترامب يركزون بشدة على هذا الأمر"، بحسب قوله.


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