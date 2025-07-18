صحة غزة: أكثر من 60 ألف طفل مهددون بالموت بسبب منع دخول حليب الأطفال

قال الدكتور خليل دقران المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة بطيئة بحق سكان القطاع، عبر سياسة التجويع الممنهج ومنع إدخال الأغذية وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية منذ أكثر من 139 يومًا.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، مساء الجمعة، أن ما لا يقل عن 69 طفلًا قضوا حتى الآن نتيجة سوء التغذية، بينما تشير المؤشرات إلى تدهور متسارع في صحة مئات الآلاف.

وأوضح أنَّ مستشفيات القطاع استقبلت آلاف الأطفال بحالات متقدمة من سوء التغذية، خصوصًا من الأطفال دون العامين، الذين وصلوا إلى المرحلة الخامسة، وهي الأشد والأكثر فتكًا.

ولفت إلى أن الاحتلال يمنع دخول حليب الأطفال كليًا، في وقت بلغت فيه الإصابات والوفيات بين الأطفال مستويات غير مسبوقة.

ونوه بأنَّ المستشفيات عاجزة عن توفير البروتينات الأساسية، وأن الأسواق المحلية باتت شبه خالية من الخضروات والفواكه واللحوم والبيض.

وأوضح أن الاحتلال يسعى لتدمير كل مقومات الحياة في غزة، لا بالقتل المباشر فقط، بل بمنع العلاج، وفرض الحصار، والتجويع.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من الأطفال من مصير محتوم، داعيًا إلى إدخال حليب الأطفال بشكل عاجل، وفتح المعابر أمام الإمدادات الحيوية.