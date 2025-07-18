منح دول الاتحاد الأوروبي مرونة أكبر في تعبئة منشآت تخزين الغاز قبل فصل الشتاء

نصت لائحة تم الاتفاق عليها اليوم الجمعة على ضرورة الاستمرار في تعبئة منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي لتصل إلى مستويات قريبة من طاقتها القصوى، وذلك كإجراء احترازي استعدادا لفصل الشتاء، مع السماح بتمديد المهلة الزمنية للتعبئة قليلا مقارنة بما كان معمولا به في السابق.

ومنحت دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لتمديد لائحة لتخزين الغاز لمدة عامين، وذلك بعد أن كان مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد قد توصلوا بالفعل إلى اتفاق بشأن هذه الخطوة.

ووفقا للاتفاق، سيظل الهدف السابق المتمثل في تعبئة 90% من سعة التخزين قائما، لكن يمكن تحقيقه في أي وقت بين الأول من أكتوبر والأول من ديسمبر، بدلا من الموعد النهائي السابق المحدد في الأول من نوفمبر.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح بمزيد من الاستثناءات في حال وجود "ظروف صعبة" تعيق تعبئة منشآت التخزين.

وتم إقرار لائحة تخزين الغاز في منتصف عام 2022، وتهدف إلى تأمين إمدادات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة خلال أشهر الشتاء الأكثر برودة التي يزداد فيها استخدام الغاز للتدفئة.

ويهدف تعديل اللائحة إلى الحد من تعرض الاتحاد الأوروبي لتقلبات الأسعار المرتبطة بعدم الاستقرار الجيوسياسي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.