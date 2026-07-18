أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن ليونيل ميسي لاعب لا يتكرر، مشددًا على ضرورة أن يحافظ لامين يامال على أسلوبه الخاص دون الالتفات إلى المقارنات.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الأرجنتين، أبرز دي لا فوينتي أهمية بلوغ نهائي كأس العالم، قائلًا: «مجرد الوصول إلى النهائي يُعد رفاهية وامتيازًا. أقبل دائمًا بلوغ النهائي حتى لو خسرناه. الأهم هو خوضه والقتال من أجل الفوز، بأسلحتنا ونقاط قوتنا، أمام منافس كبير يمتلك تاريخًا عريقًا».

وأضاف: «نحن أمام مباراة كبيرة بين منتخبين من الطراز الرفيع، تجمعهما العديد من أوجه التشابه. سيحاول كل طرف فرض أسلوبه، لكننا سنكون على موعد مع مواجهة تُحسم بالموهبة والإبداع».

وعن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، قال: «الحكام موجودون للمساعدة في تقديم عرض كروي مميز»، رافضًا الدخول في أي جدل تحكيمي.

وبشأن حالته قبل النهائي، أضاف مازحًا: «الشيء الوحيد الذي قد يجعلني متوترًا هو العودة بطائرة مروحية، بخلاف ذلك أنا هادئ تمامًا. نريد الاستمتاع بهذه اللحظة، مع الحفاظ على تركيزنا الكامل من أجل المنافسة على اللقب».

وفيما يتعلق بالحالة البدنية ليامال، أوضح: «هو بحالة جيدة ولا توجد أي مشاكل. تعرض لكدمة قوية، لكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي. منحناه راحة بالأمس، وشارك اليوم في التدريبات بصورة طبيعية».

وعن المقارنة بينه وبين ميسي، شدد قائلًا: «على لامين أن يكون لامين. ميسي لاعب لا يتكرر ويقدم بطولة مذهلة، لكن لامين أيضًا يمتلك إمكانات هائلة».

وعن سر تكرار وصوله إلى النهائيات مع مختلف المنتخبات، اختتم: «العمل، ثم العمل، ثم العمل. وحتى عندما لا تسير الأمور كما نريد، يجب الاستمرار والمحاولة، مع وجود مجموعة مميزة من اللاعبين والجهاز الفني تساعدك على تحقيق الأهداف».