محافظة البحيرة تعلن تشغيل مكتب خدمة المستثمرين بالمركز التكنولوجي

أعلنت محافظة البحيرة، تشغيل مكتب خدمة المستثمرين بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لدعم الاستثمار وجذب المزيد من المشروعات، في خطوة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

ويختص المكتب، باستقبال المستثمرين، والرد على استفساراتهم، واستلام الطلبات، ومراجعة المستندات، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب توفير البيانات الخاصة بالمشروعات والأراضي الاستثمارية.

ويتولى المكتب، التنسيق مع الجهات المختصة لاستخراج الموافقات والتراخيص، ومتابعة إجراءات الطلبات حتى الانتهاء منها، فضلًا عن التنسيق مع شركات المرافق، وتلقي شكاوى المستثمرين، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم، وتقديم الدعم الفني والإرشادي بشأن القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمحافظة.

وأكدت عازر، أن المكتب يستقبل المستثمرين يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، بمقر المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، مع إتاحة التواصل والاستفسار عبر الرقمين: 01552209994 و01552209995.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة لتبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات مباشرة للمستثمرين، بما يدعم إقامة المشروعات الجديدة، ويعزز فرص التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل.