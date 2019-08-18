وزير الرياضة يهنئ السيسي بتتويج مصر بقلب مونديال الناشئين لكرة اليد

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصول المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين على بطولة العالم لكرة اليد للناشئين والتي أقيمت بمقدونيا بعد تغلبه فى المباراة النهائية على نظيره الألمانى بنتيجة 32/28 ليصبح أول فريق من خارج القارة الأوروبية يحرز لقب بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين.

وصرح وزير الرياضة أن إنجاز منتخب اليد للناشئين هو إنجازاً غير مسبوق في تاريخ كرة اليد المصرية ويعد نتاجاً طبيعياً في ضوء الرعاية والدعم الكبير الذي يقدمه رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية بكل مفرداتها.

وأكد صبحي أن هذه الإنجازات العالمية سيتم رؤيتها قريباً في العديد من اللعبات الرياضية التي تنافس في المحافل الدولية وذلك بفضل التوفيق من الله عز وجل والرعاية والدعم غير المحدود الذي لا تبخل به الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحكيمة الواعية بمكانة الرياضة ودورها في تحقيق التنمية الشاملة للوطن ومقدرة لمساهمتها في تحقيق الطفرة الكبيرة والتطور غير المسبوق الذي يشهده المجتمع في شتى المجالات.

وأضاف:" من الطبيعى جداً أن يتم وضع الرياضة المصرية دائماً من خلال أبطالنا الرياضيين في مكانها الطبيعى بين الكبار بل ويضعها في المقدمة فى كثير من المناسبات والمحافل والأحداث الرياضية العالمية والأولمبية بإذن الله".