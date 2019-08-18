رئيس اتحاد كرة اليد عن فوز الناشئين بكأس العالم: خططنا لهذا الإنجاز وتحقق الحلم

•تكريم الرئيس لمنتخب الشباب في كرة اليد منح حافزا للناشئين للحصول على البطولة

علق المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، على فوز لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، ببطولة كأس العالم، قائلًا: «خططنا للحصول على كأس العالم والحمدلله تحقق الحلم، والفوز بمثابة إنجاز».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن تكريم وتقديم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتخب الشباب في كرة اليد في مؤتمر الشباب الماضي، منح حافزًا كبيرًا لمنتخب الناشئين للحصول على بطولة كأس العالم، معقبًا: «كانت مفاجئة وتقدير من الرئيس، وننتظر تقدير مماثل لمنتخب الناشئين اللي حققوا دهب وحصدوا اللقب لأول مرة».

وأوضح أن منتخب اليد للناشئين حقق الفور في جميع المباريات بفارق نقاط كبير، مضيفًا: «لدينا طموح كبير للاستمرار في حصد البطولات ونحتاج لدعم، ويجمع هؤلاء اللاعبين حب اللعبة ونبذ الألوان والانتماءات والاهتمام بالمصلحة العليا لمصر».

وتُوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2000 بلقب كأس العالم المقامة في مقدونيا، للمرة الأولى في التاريخ، بعد فوزه على ألمانيا في المباراة النهائية مساء اليوم الأحد بنتيجة 32-28.