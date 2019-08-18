 الأمم المتحدة: قوات شرق ليبيا ألحقت أضرارا بمطار مدني في غرب البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة: قوات شرق ليبيا ألحقت أضرارا بمطار مدني في غرب البلاد

طرابلس (رويترز)
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 1:12 ص | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 1:12 ص

قالت الأمم المتحدة إن قوات شرق ليبيا شنت ضربات جوية ألحقت أضرارا جسيمة بمطار مدني لا يُستخدم للأغراض العسكرية في غرب ليبيا.

وقالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) إنها قصفت مرتين مطار زوارة الواقع إلى الغرب من طرابلس. وأضافت أنها استهدفت حظائر طائرات تستخدمها طائرات تركية مسيرة.

تأتي الهجمات ضمن حملة في شهرها الخامس الآن لانتزاع السيطرة على طرابلس من الحكومة المعترف بها دوليا. ويقود الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر المتحالف مع حكومة موازية في الشرق.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان إنها زارت مطار زوارة ولم تجد أي أصول أو منشآت عسكرية.

وذكرت قنوات تلفزيونية ليبية أن الجيش الوطني نفذ مساء السبت أيضا ضربات جوية استهدفت قاعدة جوية في مدينة مصراتة بغرب ليبيا. وتدافع قوات مصراتة عن طرابلس.

ولم يتسن الوصول للجيش الوطني الليبي لطلب التعقيب.

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