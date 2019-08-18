حزب الشعب النمساوي ينتقد خطة حكومية لحظر حركة متطرفة مناهضة للهجرة

انتقد حزب الشعب النمساوي اليميني المتطرف، اليوم الأحد، خططًا لحظر حركة "آيدينتيتريان موفمنت" وتعنى "حركة حماية الهوية " المتطرفة المناهضة للهجرة.

ويقترح حزب الشعب (يمين الوسط) شريك الائتلاف السابق لحزب الحرية، حظرا عاما على المنظمات المتطرفة بما في ذلك "آيدينتيتريان موفمنت " وجماعات إسلامية سياسية.

وقال هانز يورج ينيوين العضو البرلماني عن حزب الحرية في بيان "إن حكومات الأنظمة الاستبدادية أو الديكتاتوريات فقط هي التي تحاول حظر المنظمات وشخصيات المعارضة وغيرهم ممن لا توافق (الحكومات) عليهم".

ويقول سياسيو حزب الحرية إنهم على الرغم من كونهم لا يدعمون المحافظين، فإنه لا يجب حظر هذه الحركات لأسباب أيديولوجية ، ولكن فقط إذا كانت تنتهك القانون النمساوي".

ويأتي الخلاف حول الحظر المحتمل فيما تبدأ الأحزاب النمساوية حملاتها للانتخابات البرلمانية المقررة في 29 سبتمبر.

ويتقدم حزب الشعب في استطلاعات الرأي بفارق كبير.