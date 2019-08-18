لامبارد في مهمة البحث عن الفوز الأول مع تشيلسي

يسعى الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، لتحقيق أول انتصاراته الرسمية مع الفريق اللندي وذلك حين يستضيف ليستر سيتي، مساء اليوم الأحد بملعبه "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل لامبارد المواجهة مدعوما بأرضه وجماهيره آملا في قيادة تشيلسي لتحقيق أول ثلاث نقاط بالدوري هذا الموسم والهروب من قاع جدول الترتيب.

لامبارد تولى مسئولية تشيلسي مطلع شهر يوليو الماضي، خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري الذي رحل لقيادة يوفنتوس الإيطالي، وتولى لامبارد القيادة الفنية للبلوز في مباراتين رسميتين، الأولى كانت بمنافسات الأسبوع الأول من البريميرليج أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد وقدم أداءً جيدا طوال زمن اللقاء ولكن خسر بنتيجة كبيرة (4-0).

أما المباراة الثانية فكانت يوم الأربعاء الماضي أمام ليفربول بكأس السوبر الأوروبي، وتعادل في أشواط المباراة الأصلية والإضافية بنتيجة (2-2) ولكن خسر في النهاية بركلات الترجيح (5-4) وذهب اللقب إلى رجال الألماني يورجن كلوب، وسط إشادة من جماهير البلوز بما قدمه لامبارد ورفاقه.

يذكر أن لامبارد كان أحد أعمدة تشيلسي الأساسية في العقد الأول من القرن الحالي ولعب بقميص البلوز 13 عاما وحقق العديد من الألقاب المحلية والأوروبية أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا 2012، وأيضا هو الهداف التاريخي للبلوز بـ211 هدفا.