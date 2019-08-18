أشلي كول يعلن اعتزاله

أعلن نجم كرة القدم الإنجليزي أشلي كول اعتزال اللعب اليوم الأحد، لينهي مغامرته الطويلة مع الساحرة المستديرة التي استمرت لمدة 20 عاما تقريبا.



ويعد كول أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب المحلية مع الأندية التي قام بتمثيلها في إنجلترا، كما يعتبر أكثر المدافعين مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب إنجلترا.



وقال كول /38 عاما/ في تصريحات أدلى بها لشبكة (سكاي سبورتس) اليوم "بعد دراسة جادة، حان الوقت لتعليق حذائي وبدء فصل آخر في مشواري الرياضي، الذي آمل أن يكون في مجال التدريب".



وردا على سؤال حول مسيرته الاحترافية، التي بدأت مع فريق أرسنال عندما شارك في لقاء الفريق اللندني مع ميدلسبره في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفية في تشرين ثان/نوفمبر عام 1999، قال كول "إنه مشوار رائع ومذهل".



أضاف كول "عندما كنت طفلا صغيرا، لم أكن أتوقع أن ألعب أي مباراة أو أن أكون لاعبا محترفا، لكنني إذا نظرت إلى الوراء، فإنه يمكنني القول بأني لعبت في كأس العالم أكثر من مرة وشاركت في مباريات نهائية بدوري الأبطال، وكنت محظوظا بما فيه الكفاية بالتتويج بالدوري الإنجليزي عدة مرات".



وشدد اللاعب المعتزل "لقد حققت حلمي وأتطلع الآن للمستقبل، وأتمنى أن أكون مدربا رائعا".



ونجح كول في أن يصبح أحد أفضل المدافعين في تاريخ أرسنال، حيث توج مع الفريق الملقب بـ(المدفعجية) بثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، كان من بينها لقب نسخة المسابقة عام 2004، الذي حققه أرسنال دون أن يتلقى أي خسارة.



وواصل كول حصد الألقاب عقب انتقاله المثير للجدل لصفوف تشيلسي عام 2006، حيث فاز معه بالدوري الإنجليزي مجددا، وتوج بلقب وحيد في دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة المحترفين والدوري الأوروبي.



كما فاز كول بأربعة ألقاب أخرى لكأس إنجلترا مع تشيلسي، ليصبح أكثر اللاعبين نيلا للقب البطولة في تاريخ المسابقة العريقة.



ولسوء حظ كول، فإنه لم يحقق نفس النجاح الذي حققه مع الأندية خلال مشواره مع منتخب إنجلترا، حيث قال "ربما لم أفهم كيفية اللعب في المباريات الدولية كما ينبغي".



وتابع "بالنظر إلى الوراء، فقط شاركت في أكثر من 100 لقاء دولي (107 مباريات دولية) مع منتخب إنجلترا. إنني فخور بذلك، ولكن ما يشعرني بالإحباط هو إخفاقي في التتويج بأي لقب مع الفريق أو حتى التأهل معه لإحدى المباريات النهائية أو الدور قبل النهائي".



وبعدما شارك في 556 مباراة مع أرسنال وتشيلسي، دافع كول عن ألوان أكثر من فريق خارج إنجلترا، حيث لعب في صفوف روما الإيطالي ولوس أنجليس جالاكسي الأمريكي، قبل أن ينهي مسيرته الكروية مع فريق ديربي كاونتي تحت قيادة مدربه السابق فرانك لامبارد.