وفد عسكري بريطاني برئاسة وزير الدفاع يزور أوكرانيا لتعزيز التعاون

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن وفدًا عسكريًا برئاسة وزير الدفاع البريطاني بن والاس بدأ زيارة رسمية إلى أوكرانيا.

وذكرت الوزارة -في بيان لها أوردته وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية- أن الهدف الرئيس من تلك الزيارة هو إظهار الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا، إلى جانب بحث سُبل تنفيذ الاتفاقيات الثنائية المُبرمة بين البلدين في إطار تطوير التعاون الأوكراني-البريطاني في مجال الدفاع.

يُشار إلى أن وزير الدفاع الأوكراني أندري تاران التقى بالوفد البريطاني في مقر وزارة الدفاع، ومن المقرر أن يبحث الجانبان خلال اجتماع رسمي لهما أولويات التعاون العسكري بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.