 جوميز يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة دجلة بالدوري - بوابة الشروق
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جوميز يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة دجلة بالدوري

صورة من الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي
صورة من الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي
شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 9:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 9:47 م

استقر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة ديديه جوميز، على قائمة مباراة وداي دجلة، والمقرر لها مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري.

وضمت قائمة الدراويش كل من:

حراسة المرمى: محمد فوزي - محمد مجدي

خط الدفاع: أسامة إبراهيم - أحمد أيمن - محمود البدري - محمد كماتشو - إبراهيم أبو اليزيد - محمد مجدي الجمل - محمد هاشم

خط الوسط : عماد حمدي - عمر الوحش - محمد الضرف - عبد الرحمن مجدى - حمدى زكي - محمد الشامي - أحمد مدبولي- مدحت فقوسة - بيكيتي سيلفا

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم - حازم مرسى

ويغيب عن القائمة كل من باهر المحمدي ومحمد صادق ومحمود دونجا ومحمد مخلوف للتأهيل وشلونجو وهمام طارق لعدم إكتمال الجاهزية الفنية والبدنية وفخر الدين بن يوسف التونسي الغائب عن الفريق والمتواجد في بلده.

 

ويواجه الإسماعيلي فريق وادى دجلة غدا الاربعاء على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الـ20 لمسابقة الدوري.


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