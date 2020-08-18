بوتين يبحث مع ماكرون هاتفيا الوضع الراهن في بيلاروس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا، الوضع الراهن في بيلاروس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما ذكره الكرملين في بيان نشرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء.

وأكد بوتين بحسب البيان الذي تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، على عدم جواز "ممارسة الضغط على قيادة بيلاروس".

وأعرب الجانبان عن "اهتمامهما بحل المشاكل في أسرع وقت ممكن".

من ناحية أخرى، ناقش القائدان التطورات على الساحة الليبية، بحسب "بلومبرج".

ويشار إلى أن بيلاروس مرتبطة اقتصاديا بروسيا، والدولتان حليفتان. وتشهد بيلاروس احتجاجات حاشدة منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أجريت الأسبوع الماضي.