قالت المتحدثة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وجد رمضان، إن المدعي العام لديه الحق في استئناف الحكم أو العقوبة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، لافتة إلى أن الحكم الصادر اليوم ليس نهائيًا.

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «الغد»، مساء الثلاثاء، أن هناك مذكرة توقيف صادرة بحق المدان باغتيال الحريري سليم عياش، منذ عام 2011، والتي لازالت قائمة، مناشدة السلطات اللبنانية بالاتزام بالبحث عنه وتسليمه للمحكمة.

وذكرت أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لديها معلومات أن المدان سليم عياش مازال على قيد الحياة.

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، العضو في حزب الله، سليم عياش، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وبرأت المحكمة في جلسة النطق بالحكم التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، ثلاثة من المتهمين الأربعة في القضية.