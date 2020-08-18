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يخوض الزمالك في التاسعة مساء اليوم مواجهة محفوفة بالمخاطر عندما يواجه نادي مصر باستاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك اليوم في وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل نادي مصر المركز الأخير برصيد12 نقطة .

ويفكر الفرنسي باتريس كارتيرون في الدفع بالعائد من الإصابة يوسف أوباما، بعد انتظامه في التدريبات.

واستبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عدد كبير من لاعبيه الأساسيين استعدادا لمواجهة الأهلي في مباراة القمة بالدوري يوم السبت المقبل.

ولم تشمل قائمة المباراة محمد أبو جبل، وعمر السعيد، ومصطفى محمد، وطارق حامد، ومحمد عبدالشافي وحازم إمام.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

الدفاع: أحمد عيد، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش وعبدالله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.

الهجوم: أشرف بن شرقي، حسام أشرف وأسامة فيصل.