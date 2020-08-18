شهد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات ختام أعمال العام التدريبي 2019-2020 الذي نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات ITI تحت عنوان (عقول مصرية شابة) والذي تضمن عقد لقاء مفتوح مع نماذج من خريجي البرامج والتخصصات التكنولوجية المتنوعة من عدد من المحافظات؛.



وأكد طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الرغم من جائحة كورونا استطاع أن يحقق خلال العام المالي الماضي معدل نمو بلغ 15.2%؛ موضحا أنه تنج عن الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فرص للتعلم والعمل عن بٌعد؛ مشيرا الى أن التعلم عن بٌعد أتاح للوزارة فرصا لمضاعفة أعداد المتدربين بما يتكامل مع جهودها في مضاعفة فروع معاهد التدريب في المحافظات.



وأضاف طلعت أن فرص العمل بشكلها التقليدي ستظل دوما محدودة في نطاق الاقتصاد المحلي ومن هنا تأتي أهمية العمل عن بٌعد من خلال منصات العمل الحر والتي تسهم في إزالة الحدود ليصبح سوق العمل هو الكرة الأرضية بأكملها؛ مشيرا إلى ان الأزمة الراهنة ساهمت في تغيير نظم الإدارة نحو تقبل ثقافة العمل عن بٌعد؛ وهو الأمر الذي يقترن بتقبل الدول التي بها أسواق نشطة لهذا النموذج من العمل لكونه يوفر لها الاستفادة من الخبرات وسد الفجوات المهارية لديها دون استضافة فعلية لهذه المهارات على أرضها.



وأوضح طلعت أن هناك العديد من الفرص والبرامج التدريبية التي توفرها الوزارة وجهاتها التابعة لصقل المهارات الرقمية لدى الشباب حيث تم زيادة الفرص التدريبية المقدمة من 4500 فرصة في 2018 الى أكثر من 100 آلف فرصة في 2020؛ موضحا أن هناك توجه حالي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإدراج مهارات العمل الحر لإعداد المهنيين المستقلين كمحور أساسي في كافة الدورات التدريبية؛ مؤكدا على ثقته في قدرة الشباب المصري على المنافسة في الأسواق العالمية في صناعة المهنيين المستقلين.



وخلال اللقاء استعرضت الدكتورهبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات خطط العمل بالمعهد والتي شهدت تطورا كبيرا خلال العام الحالي لمواكبة خطط الدولة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الكوادر البشرية؛ حيث شملت الخطط تطوير افقي لتخصصات ذات بعد استراتيجي مرتبط بجهود الدولة في التحول الرقمي وخاصة في مجالات مثل أمن المعلومات، وتحليل البيانات، وانترنت الاشياء والتي وصل عدد خريجيها إلى أكثر من 500 متدرب بالتعاون مع شركات مصرية من القطاع الخاص؛ بالإضافة إلى تبني آليات تكنولوجية جديدة ودمجها لتقديم خدمات تدريبية مدمجة داعمة لمزيد من الإتاحة وتعميق دور المدرب في أعمال التطبيق وحل المشكلات ومن ثم تفعيل أكبر لطاقات المتدرب الابداعية وذلك من خلال منصة المعهد للتعلم الإلكتروني (مهارة تك) بما تحتويه من محتوى متميز باللغة العربية مقدم من متخصصي المعهد أو شركاء القطاع الخاص، وكذلك المحتوى المقدم من خلال الشراكات الجديدة مع مقدمي المحتوى العالميين، مما ساهم في زيادة اعداد المستفيدين من منصة (مهارة تك) في الخمسة أشهر الأخيرة من 6 آلاف إلى 141 ألف متدرب.



كما حرص معهد تكنولوجيا المعلومات على إقامة شراكات محلية ودولية جديدة داعمة لتوجهات المعهد وتركيزه على تخصصات تكنولوجية حديثة ومحفزة لخلق طلب جديد في اسواق العمل الحر شملت التعاون مع شركة Ubisoft فى مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، وجامعة Paderborn بألمانيا في مجال التطبيقات المدمجة، وشركة Palo alto في مجال امن المعلومات لتدريب المدربين والنشء، بالإضافة الى التعاون مع شركات مصرية في مجال أمن المعلومات، وشركة فودافون ومنصة حسوب و"خمسات" في مجال العمل الحر من خلال مبادرة (شغلك من بيتك).



وشهد اللقاء تكريم أوائل البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات، كما تم استعراض ملامح خطط المعهد خلال العام القادم ونموذج الحوكمة الداعم للتوسعات الجغرافية الجديدة والتي ترتكز على اثراء محتوى منصات التعليم الالكتروني وخدمات التعلم المدمج، وتعزيز متطلبات البيئة التدريبية من خلال إتاحتها عبر الانترنت لتشمل رخص برمجيات ومعامل متخصصة داعمة لمستهدف الدولة من التخصصات الأكثر طلباً، والتركيز على دعم سفراء التكنولوجيا من المدربين في محافظات مصر المختلفة وخارج مصر، ودعم خدمات التعريف بالمهن التكنولوجية ومستقبلها من خلال منصة التعلم الالكتروني (مهارة تك).



وشهد اللقاء تكريم أوائل البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات، كما تم استعراض ملامح خطط المعهد خلال العام القادم ونموذج الحوكمة الداعم للتوسعات الجغرافية الجديدة والتي ترتكز على اثراء محتوى منصات التعليم الالكتروني وخدمات التعلم المدمج، وتعزيز متطلبات البيئة التدريبية من خلال إتاحتها عبر الانترنت لتشمل رخص برمجيات ومعامل متخصصة داعمة لمستهدف الدولة من التخصصات الأكثر طلباً، والتركيز على دعم سفراء التكنولوجيا من المدربين في محافظات مصر المختلفة وخارج مصر، ودعم خدمات التعريف بالمهن التكنولوجية ومستقبلها من خلال منصة التعلم الالكتروني (مهارة تك).