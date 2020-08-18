ميدو: الزمالك أفضل فنيا من الأهلي قبل القمة

يرى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الحالة الفنية للزمالك أفضل من الأهلي، خلال الفترة الحالية، قبل لقاء القمة.

وقال ميدو في تصريحات إذاعية: «حالة الزمالك الأفضل فنيًا، الأهلي لديه مشكلة في الأطراف الهجومية، في ظل رحيل رمضان صبحي وغياب كهربا للإيقاف».

وأضاف: «فايلر لا زال يبحث عن الجناحين المميزين، وبعد إصابة أحمد الشيخ بالأمس لعب ديانج في هذا المركز، الفريق يعاني بشدة، ولعب محمد هاني أمام أحمد فتحى».

وتابع نجم الزمالك السابق: «فايلر يسعى لتجربة أكثر من لاعب في أكثر من مركز، يسعى لتجربة اللاعبين للاستفادة من ذلك في إفريقيا، وهناك أزمة أيضًا في ظل عدم جاهزية مدافعين الأهلي».

وأوضح: «إصابة محمود متولي أيضًا ستؤثر على الفريق في ظل الغيابات المتكررة لكلا من رامي ربيعة وياسر إبراهيم، ولا يوجد سوى أيمن أشرف الجاهز فنيًا وبدنيًا».

وواصل: «معظم الإصابات عبارة عن كدمات، اللاعب الوحيد الذي تعرض لإصابة عضلية هو جيرالدو، لا يوجد مشكلة في الأهلي بالنسبة للأحمال البدنية، والجهاز المعاون لفايلر يقوم بعمليات الاستشفاء بشكل جيد للغاية».

وأتم: «ضغط المباريات يحتاج لذكاء كبير من جانب رينيه فايلر، للتعامل مع هذه الموقف».