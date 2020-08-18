تعرف على أسعار الفاكهة والخضروات في سوق العبور اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، في سوق العبور على النحو التالي:
كيلو الطماطم من 1.75 إلى 3.5 جنيه.
البطاطس من 2 إلى 3.5 جنيه.
البصل من 2.25 إلى 3.75 جنيه.
الكوسة بين 3 إلى 6 جنيهات.
الفاصولياء من 10 إلى 16 جنيها.
الباذنجان البلدي من 0.75 إلى 1.75 جنيه.
الفلفل الرومي من 2 إلى 3.5 جنيه.
الفلفل الحامي من 1.5 إلى 3 جنيهات.
الخيار البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.
البامية من 15 إلى 17 جنيها.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
البرتقال الصيفي من 10 إلى 16 جنيها.
الليمون البلدي من 3 إلى 7 جنيهات.
عنب بناتي أصفر من 4 إلى 6 جنيهات.
التفاح المصري من 10 إلى 16 جنيها.
مانجو بلدي من 5 إلى 10 جنيهات.
البطيخ من 12 إلى 18 جنيها.
الخوخ المستورد بسعر 15 جنيها.