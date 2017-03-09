بوتين وميركل يبحثان الوضع في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثت هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوضع في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 أغسطس الجاري.

وأضاف زايبرت -في بيان اليوم الثلاثاء- أن ميركل أكدت ضرورة نبذ السلطات البيلاروسية للعنف ضد المتظاهرين والإفراج عن السجناء السياسيين.

وبدأت احتجاجات المعارضة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس الجاري بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو وحصل فيها على 80.1% من الأصوات، ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو -الذي يبلغ من العمر (65 عامًا) ويحكم البلاد منذ عام 1994- بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.