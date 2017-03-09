 بوتين وميركل يبحثان الوضع في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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بوتين وميركل يبحثان الوضع في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية

برلين - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 1:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 1:24 م

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثت هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوضع في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 أغسطس الجاري.

 

وأضاف زايبرت -في بيان اليوم الثلاثاء- أن ميركل أكدت ضرورة نبذ السلطات البيلاروسية للعنف ضد المتظاهرين والإفراج عن السجناء السياسيين.

 

وبدأت احتجاجات المعارضة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس الجاري بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو وحصل فيها على 80.1% من الأصوات، ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو -الذي يبلغ من العمر (65 عامًا) ويحكم البلاد منذ عام 1994- بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.

 


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