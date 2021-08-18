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جمع المطبخ الأفغاني بين التنوع العرقي والجغرافي في أفغانستان، ويعد الطعام الأفغاني واحدا من أفضل الأطعمة في جنوب آسيا، حيث يتميز بطعم شهي ومظهر جميل.

ويعتمد المطبخ الأفغاني بشكل كبير على المحاصيل الرئيسية، مثل: الأرز، والقمح، والذرة، والشعير، بجانب منتجات الألبان والخضار والفاكهة.

يفضل الأفغانيون الأكلات غير النباتية، ولا يستخدمون أدوات لتناول الطعام؛ لأنهم يأكلون باليد اليمنى، معتمدين على "النان"، وهو نوع من الخبز يستخدمونه بدلا من الملعقة.

• ما هي أشهر الأكلات الافغانية؟

1- خبز التميس

وهو خبز منتشر في أفغانستان وباكستان، والدول المجاورة لهما، ويؤكل مع الفول والنواشف.

2- النان

نوع من الخبز رقيق، طويل وبيضوي الشكل، يصنع من دقيق القمح، ويوضع عليه بذرة السمسم وحبة البركة، وأغلى أنواعه هو المخبوز من الدقيق الأبيض والزيت.

3- البولاني

واحد من ألذ الأطعمة الأفغانية، يتم تقديمه مع لبن وصوص حار وصوص شانتي وعادة ما يتم تقديمة للضيوف المميزين.

4- الكباب

يعتبر كباب لحم الخروف، من الأطعمة المفضلة في أفغانستان، ويقدم مع النان أو الأرز.

5- القورما

طبق مشهور جدا، ويتكون من اللحم والبصل ويضاف إليها الفاكهة والتوابل والخضار.

6- الشاورما

من أشهر المأكولات في أفغانستان، وتتكون من مكونات مختلفة أهمها اللحوم.

7- طبق البولاو الشهير

يتكون من لحم الضأن والجزر والأرز والزبيب والبصل، ويعتبر طبقا رئيسيا في أفغانستان، وتتعدد أصنافه باختلاف العائلات، إذ تتميز كل عائلة بوصفة خاصة بها.

8- الفول القلابة

من أهم وأشهر الأطعمة ببلاد الأفغان، ويتم تقديمه عادة مع خبز التميس، ليس في أفغانستان فقط، بل يتم تحضيره في المملكة العربية السعودية.

9- أصابع العروس

وهي حلوى لذيذة محشوة بالمكسرات مع قليل من الدهون والسعرات الحرارية.

10- البقلاوة

من أشهر الحلويات في الشرق الأوسط، وهي عبارة عن طبقات عجين ملفوفة تحتوي داخلها على الفستق واللوز ومحلاة بالعسل أو السكر.