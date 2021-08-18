قال الدكتور محمد حلمي الغر الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن تنسيق الجامعات الخاصة يقل عن تنسيق الجامعات الحكومية بنحو 2%، فيما تنخفض الجامعات الأهلية عنه بنحو 5%.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة "dmc"، مساء الأربعاء، أن الالتحاق بالجامعات الأهلية يستلزمه خوض امتحان القدرات ليكون الطالب قادرًا على الحصول على المجموع الاعتباري، موضحًا أن درجة الثانوية العامة تمثّل 70% من هذا المجموع.



وأشار إلى أنه يتم إعلان الحد الأدنى للتقدم لهذه الجامعات لكن القبول يكون لأعلى المتقدمين، وتُعلن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الذي قدّم عليه الطالب، مؤكدًا أن الامتحان يكون مُوحدًا للأربع جامعات أهلية في مصر، ليتحقق العدل والمساواة.



ونوه بأن الطالب يحق له خوض الامتحان عبر الموقع الإلكتروني لأكثر من مرة، بما يتيح له فرصة الالتحاق بالجامعة حال اجتياز الاختبار.



وتحدّث الغر، عن المنح الدراسية قائلًا إن وزارة التعليم العالي هي التي تتولى تحديد المنح للجامعات الأهلية، موضحًا أن الوزارة هي التي تتحمل تكلفة المنح، ومن المتوقع أن يتم إعلانها الأسبوع المقبل، وأنه سيكون هناك عدد كبير من المنح أمام الطلبة.