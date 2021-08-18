 الدفاع الأمريكية: نتواصل مع طالبان لعدم تعرض الأفراد لمضايقات في مطار كرزاي الدولي - بوابة الشروق
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الدفاع الأمريكية: نتواصل مع طالبان لعدم تعرض الأفراد لمضايقات في مطار كرزاي الدولي


نشر في: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 9:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 9:26 م

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الوزارة على علم بأن هناك مشاكل في العاصمة كابل ومضايقات للأفراد الذين يحاولون الوصول إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابل وأنها تتواصل مع "طالبان" لعدم حدوث ذلك.

وشدد كيربي في إحاطة إخبارية اليوم، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، على أن هذا هو سبب تواصل القادة العسكريين الأمريكيين في كابل مع حركة "طالبان" على الأرض "لمحاولة التأكد من عدم حدوث ذلك".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تعمل بشكل جاد للتأكد من أن المتقدمين بطلبات التأشيرة الخاصة وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر يستطيعون العبور بأمان.

وأفادت قناة "سي إن إن" أن الأفراد كانوا يحاولون الاحتشاد في المطار محاولين الفرار وأن واشنطن ولندن كانتا تحاولان إجلاء مواطنيها وبعض المواطنين الأفغان الباحثين عن الحماية.


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