قال محمد صلاح منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكفل المؤسسة بالمصروفات الجامعية وتوفير فرصة عمل للطالبة ندى حربي الأولى على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية، يأتي في إطار دعم الدولة للمتوفين والموهوبين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن هذه الخطوة ليست بالجديدة لكنها تمّت قبل ذلك في أكثر من مناسبة، مشيرًا إلى دعم الطالبة ندى مستمر حتى الانتهاء من كل مراحلها التعليمية، إلى جانب إلحاق بوظيفة مناسبة لها بناء على طلبها.

وأوضح أن فريقًا من المؤسسة أجرى زيارة لمنزل الطالبة ندى، وقدّم لها التهنئة والدعم بعد نجاحها وتفوقها، مشيرًا إلى أنه تم الطلب من خلالها وأسرتها بأن تحصل على فرصة عمل تحصل عليها.

وتكفلت مؤسسة "حياة كريمة" بمصاريف الطالبة ‏ندى حربي حسن محمد ابنة محافظة أسوان، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية‏ للتعليم والتدريب شعبة سكرتارية طبية بمجموع 99 %، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنّها قررت التكفل بمصاريف الطالبة التعليمية كاملة حتى انتهاءها من العملية التعليمية بالكامل، علاوة علي توفير فرصة عمل ملائمة، توفر لها ولأسرتها الحياة الكريمة وذلك تكريماً لتفوقها العلمي.