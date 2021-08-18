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أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء تراجع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال يونيو الماضي بنسبة 5ر1% شهريا إلى 4ر852 مليار ين (77ر7 مليار دولار).

وكان محللون يتوقعون تراجع الطلب بنسبة 8ر2% بعد ارتفاعه بنسبة 8ر7% خلال أيار/مايو الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 6ر18% سنويا، بما يزيد عن التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 8ر15%، بعد تراجع سنوي بنسبة 2ر12% خلال أيار/مايو الماضي.

وسجل الطلب على الآلات الأساسية نموا بمعدل 6ر4% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول وبنسبة 6ر12% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي إلى 521ر2 تريليون ين.

ومن المتوقع ارتفاع الطلب خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 11% مقارنة بالربع الثاني وبنسبة 4ر24% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وارتفع طلب شركات التصنيع على الآلات خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 6ر3% شهريا وبنسبة 2ر30% سنويا إلى 9ر403 مليار ين في حين ارتفع طلب الشركات غير الصناعية بنسبة 8ر3% شهريا وبنسبة 8ر9% سنويا إلى 5ر470 مليار ين.

وتراجع الطلب الحكومي على الآلات خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 8ر2% شهريا وبنسبة 13% سنويا إلى 6ر257 مليار ين، في حين تراجع الطلب الخارجي بنسبة 10% شهريا وارتفع بنسبة 5ر111% سنويا إلى 5ر1220 مليار ين.